Champions Play-Offs : Anderlecht peine à remplir son stade

Lors de la dernière journée de phase classique, le Sporting d'Anderlecht est parvenu à se qualifier pour les Champions Play-Offs. Cette performance, combinée à la qualification en finale de Coupe de Belgique, montre l'évolution du club depuis l'arrivée de Vincent Kompany sur le banc des Mauves. Cependant, Anderlecht vient de vivre quelques jours très difficiles : une défaite frustrante aux tirs au but face à La Gantoise conjuguée à une nouvelle défaite dans le derby Bruxellois en ouverture des Champions Play-Offs. Et cela ne plaît naturellement pas aux supporters.

Alors que les demandes ont explosé pour la finale de la Croky Cup, avec près de 40.000 personnes intéressées à l'idée de décrocher leur précieux sésame, l'attente n'est pas aussi importante pour les trois dernières rencontres à domicile de la saison. Anderlecht peine à remplir son stade, et alors que les Mauves reçoivent le Club de Bruges ce dimanche soir, plus de 7.000 tickets seraient encore disponibles. Les billets, qui devraient être mis en vente individuellement, sont très prisés pour la rencontre contre Bruges, mais ne rencontrent pas un franc succès pour les réceptions de l'Antwerp et de l'Union Saint-Gilloise.