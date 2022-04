Jürgen Klopp: "J'aime beaucoup trop ce club"

Liverpool vient d'officialiser la prolongation du contrat de Jürgen Klopp.

En fin d'après-midi, Liverpool a annoncé sur son site Internet la prolongation du contrat de Jürgen Klopp. Sur les chaînes officielles du club, Jürgen Klopp a tenu à réagir à cette prolongation de contrat. "Il y a tellement de choses à aimer ici. Je le savais déjà avant de venir, et je l'ai appris encore mieux après mon arrivée, et maintenant je le sais plus que jamais. Comme toute relation saine, cela devrait toujours être un chemin à double sens ; vous devez être bons les uns envers les autres. Le sentiment que nous avions absolument raison m'a amené ici en premier lieu et c'est pourquoi j'ai prolongé plus tôt. Je devais me demander si c'était bon pour le club que je reste plus longtemps. Après plusieurs concertations avec le club, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait que je reste. Depuis que je suis ici, les propriétaires m'ont toujours donné une entière confiance, et cela me donne envie de rester."