Les Espoirs d'Anderlecht et de Genk privés de leurs meilleurs éléments la saison prochaine ?

Les deux clubs veulent changer certaines règles dans l'optique de la saison prochaine des Espoirs en D1B.

Actuellement, les joueurs de moins de 23 ans qui ont déjà joué 15 fois avec une équipe A ne sont pas autorisés à rejoindre l'équipe Espoirs, qui évoluera en D1B l'an prochain - ce sera, très probablement, le cas aussi pour le Club de Bruges et le Standard.

Selon le Nieuwsblad, Genk et Anderlecht voudraient du changement dans ces règles. Car des joueurs comme Marco Kana (19 ans) , Killian Sardella (19 ans) et Anouar Ait El Hadj (20 ans) pour Anderlecht mais aussi - bientôt - Luca Oyen (19 ans) pour Genk ne seraient alors plus éligibles.

Concrètement, deux règles posent problème : celle stipulant que les joueurs de moins de 23 ans qui ont joué au moins 15 matchs (avec au moins 45 minutes de temps de jeu chacun) avec l'équipe A au cours de leur carrière ne sont plus éligibles pour les U23. Pour ceux qui ont moins de 20 ans, il s'agit d'environ 20 matchs (avec au moins 45 minutes de jeu à chaque fois) avec l'équipe A.

Ces clubs verraient en effet d'un bon oeil la possibilité de redonner du temps de jeu et de la confiance à leurs jeunes pousses chez les U23 lorsque cela va un peu moins bien chez les A, comme cela a été le cas cette année plus spécialement à Anderlecht.

Si ces règlements sont appelés à être modifiés, une alternative pourrait être de se pencher sur les matchs de la saison en cours. En travaillant sur les pourcentages. Ensuite, après 10 matchs en Pro League, une première évaluation pourrait être faite. Les jeunes qui ont participé à 75 % des matchs de l'équipe A, par exemple, ne seraient pas retenus pour l'équipe de D1B. Pour ceux qui peuvent encore disputer 50 % des matchs, la participation en D1B pourrait être possible.

Une réunion s'est tenue à ce sujet ce lundi, et devrait à nouveau se tenir lundi prochain.