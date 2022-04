Son avenir, Mbappé: Pochettino se livre

Cela risque de trembler au PSG dans les prochaines semaines.

Présent en conférence de presse ce jeudi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a été invité à s'exprimer sur son avenir et également celui de son attaquant Kylian Mbappé (23 ans, 31 matchs et 22 buts en L1 cette saison), en fin de contrat en juin prochain. Et le technicien argentin a affiché un discours très positif.

"Quelles sont les chances de me voir rester ? De voir Kylian rester ? 100% dans les deux cas aujourd'hui. Personnellement, il n'y a eu aucune discussion avec les dirigeants, en dehors de la normalité par rapport à notre fonctionnement. Nous avons une relation, nous communiquons sur plusieurs sujets selon les circonstances et les situations. La relation et la communication sont bonnes. Nous travaillons toujours dur ensemble en pensant à l'avenir. Pourquoi je dis 100% de chances pour Kylian ? Par rapport à comment je le sens et je le perçois, mais aussi parce que je ne peux pas désirer autre chose. Je pense que Mbappé va rester à 100% la saison prochaine. Mais après, on ne sait jamais dans le football, on peut s'attendre à plein de choses", a tout de même précisé le coach du PSG.

Reste à savoir si les dirigeants parisiens ont la même opinion sur le futur de Pochettino.