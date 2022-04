Jean-Louis Garcia avant Seraing-RWDM : "Nous avons toutes les raisons d'être confiants"

Après s'être imposé au stade Edmond Machtens (0-1) lors du match aller, le RFC Seraing recevra le RWDM ce samedi (20H45) au Pairay pour la manche retour des barrages.

Après son succès enregistré à Bruxelles le week-end dernier, les Métallos sont sereins avant la réception du RWDM. "Nous avons toutes les raisons d'être confiants. L'humilité dont nous devons faire preuve n'empêche pas notre ambition. Nous allons débuter cette deuxième manche en étant légèrement devant. Nous avons bien dominé notre adversaire au vu des statistiques : plus ou moins 60% de possession, 19 tirs dont 6 cadrés contre 7 tirs dont 1 cadré en face... Nous avons été meilleurs qu'eux. Le seul regret est de ne pas s'être imposé plus largement", confie Jean-Louis Garcia en conférence de presse.

"Nous avons l'intention d'être meilleurs qu'au match aller"

"Nous avons conscience que rien n'est fait, mais nous allons cette manche retour chez nous avec un but d'avance avec des convictions supplémentaires. Le RWDM ne va rien lâcher, mais nous avons l'intention d'être meilleurs qu'au match aller. Laisser l'initiative à notre adversaire ? Non ! Nous allons jouer notre jeu et ne pas nous préoccuper de notre adversaire", souligne le technicien français qui pourra compter sur le soutien des supporters.

"Ça nous fait plaisir de jouer dans un stade plein"

Le Pairay est sold-out : 7200 places (dont 1250 pour les supporters du RWDM) ont trouvé preneurs. "Ça nous fait plaisir de jouer dans un stade plein. Il est important de sentir l'énergie d'un stade. Il faut que cela nous galvanise et nous transcende, tout en gardant notre calme et notre lucidité", ajoute l'ancien coach de Nancy avant d'évoquer son effectif.

Si Lahssaini est out, Kilota et Bernier pourraient être sur la feuille de match si tout va bien. "Ils se sont entraînés avec le groupe toute la semaine, mais nous ferons le point ce vendredi. Il ne faut pas oublier qu'ils sont absents depuis notre déplacement à Ostende le 2 avril dernier. Il faut tenir compte de tous les paramètres, physiques et mentaux. nous discutons avec les garçons", conclut Garcia.

Après un dernier entraînement, les Sérésiens iront dans un hôtel liégeois pour une mise au vert dès le vendredi soir.