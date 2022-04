Kompany réagit aux propos de Marc Coucke : "Chacun a le droit d'avoir son avis"

Marc Coucke avait laissé échapper une pensée plutôt dépitée sur Instagram après la défaite à l'Union, estimant que le RSCA avait "gâché sa saison" en une semaine de temps. Vincent Kompany a réagi.

Interrogé en conférence de presse ce vendredi à ce sujet, Vincent Kompany n'a pas voulu s'éterniser, ni pointer son président du doigt. "Chacun a le droit d'avoir son avis, surtout quand il y a de l'émotion. Mais ça n'est qu'une opinion. Personnellement, j'ai toujours été cohérent. J'ai dit en début de saison qu'il faudrait attendre des automatismes. Et que le résultat recherché, objectivement, doit être à la hauteur des moyens".

Ainsi, selon Kompany, Anderlecht ne peut pas (encore) viser les sommets. "L'Ajax aux Pays-Bas, Manchester City en Angleterre, le Bayern en Allemagne, le Celtic en Ecosse... je pourrais continuer un bon moment. Le club le plus riche est celui qui a généralement le plus de succès", estime-t-il. "Si vous voulez faire les choses bien, cela coûte cher ou bien il faut être patient. Nous créons de la valeur et je reste calme à ce sujet. Cette saison, tout le monde ne parle que de l'Union. La saison passée, la belle histoire était Ostende. Chaque chose en son temps".