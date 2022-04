Mattéo Guendouzi : "On est passés totalement à côté"

Après la défaite contre le Feyenoord Rotterdam (3-2) ce jeudi, le médian marseillais n'a pas été tendre avec son équipe.

Mattéo Guendouzi (23 ans, 13 matchs et 1 but en coupe d'Europe cette saison) estime que l’Olympique de Marseille n’a pas été à la hauteur de cette demi-finale aller de Conference League. "On reste encore en vie parce qu'il n'y a qu'un but d'écart", a lâché l’international français sur M6. "Mais on est passés totalement à côté, notamment en première période où l'on a eu beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs techniques. Ça ne nous ressemble pas, ce n'est pas l'OM, ce n'est pas ce que l'on fait depuis le début de la saison. Ce n'est pas digne d'une demi-finale."

"Il y a eu beaucoup de mauvaises choses, mais même avec ça on arrive quand même à se procurer beaucoup d'occasions et à marquer des buts. On aura à coeur de se rattraper dimanche (contre Lyon en L1) et bien évidemment la semaine prochaine (au match retour jeudi). (...) On s'est rendus le match difficile tout seuls, c'est nous qui leur avons donné le match, ils n'ont pas été au-dessus", a conclu Guendouzi.