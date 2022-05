Villarreal ne fera pas de la figuration : "On ne joue pas pour l'honneur, mais pour la finale"

Le Sous-marin jaune veut encore y croire face à Liverpool, en demi-finales retour de la Ligue des Champions.

La tâche sera rude si Villarreal veut se qualifier pour la finale de Ligue des Champions (2-0 pour Liverpool à l'aller), mais pas impossible.

Toujours reste-il que Liverpool, qui n'a pas perdu par plus d'un but d'écart cette saison, devra au moins encaisser deux fois. "Je ne veux pas parler de cette statistique", a ri Unai Emery en conférence de presse, dans des propos relayés par Sporza.

"Ils jouent avec une confiance incroyable. C'est la meilleure équipe du monde. Et pour les battre, il faut exceller. Nous avons besoin du match parfait pour cela. C'est aussi simple que cela. Et nous devons trouver leurs faiblesses. Plus que leurs précédents adversaires l'ont fait jusqu'à présent."

Le coach reste néanmoins confiant, malgré la montagne qu'il faudra gravir. "Mais c'est un moment historique pour notre équipe. L'année dernière avec la victoire en Europa League, cette année notre performance en Ligue des champions... C'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Mardi, cependant, nous ne jouerons pas pour l'honneur, mais pour nous qualifier pour la finale."

Villarreal devra peut-être sans son talisman, l'ancien Brugeois Arnaut Danjuma. "Arnaut souffre toujours et ne s'est pas entraîné avec le groupe lundi, donc nous devons attendre et voir", a déclaré l'entraîneur.