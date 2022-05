Pulisic sur le départ?

L'Américain ne se sentirait plus dans son élément à Chelsea.

Tantôt titulaire, tantôt remplaçant, Christian Pulisic (23 ans, 34 matchs et 7 buts toutes compétitions cette saison) n'est pas totalement satisfait de sa situation avec Chelsea. Le père de l'ailier américain, Mark Pulisic, a d'ailleurs évoqué le mal-être de son fils chez les Blues.

"Ce qui est triste, c'est qu'il aime ce club, ses coéquipiers et Londres... Il s'investit corps et âme pour être un professionnel. Allez, mon garçon... Six gros mois devant vous", a indiqué le papa de Pulisic dans une publication depuis supprimée sur Twitter.

Visiblement, le management de Thomas Tuchel ne fait pas l'unanimité à Chelsea...