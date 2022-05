L'agent de Lautaro Martinez l'affirme : il va rester à l'Inter

Le buteur argentin est cité en Premier League.

Lautaro Martinez (24 ans, 21 buts et 3 assists cette saison) a fait beaucoup parler de lui ces dernières heures. Le buteur argentin a été cité en Premier League, notamment à Manchester United et à Arsenal.

Dans un entretien accordé à Sky Italia, l'agent du joueur, Alejandro Camaño, a clarifié les choses quant à l'avenir de son protégé : "On parle souvent d'un éventuel transfert, mais il est heureux à l'Inter, il veut donner plus de joie aux Nerazzurri, nous n'attendons pas un transfert. La ville est merveilleuse, nous pensons à l'Inter et nous travaillons pour arriver à la Coupe du monde de la meilleure façon."