Brian Priske : "Nous aurons besoin d'un plus offensivement contre Anderlecht"

Le coach de l'Antwerp, Brian Priske, s'est exprimé quant aux problèmes offensifs de son équipe avant de recevoir Anderlecht ce dimanche.

L'Antwerp n'a toujours pas marqué dans ces Playoffs, et son meilleur buteur Michael Frey (22 buts) est muet depuis 6 rencontres. Pour son coach Brian Priske, le Great Old doit se montrer plus efficace et créatif offensivement.

"Les ailiers devraient essentiellement agir comme des attaquants, mais Vines et Bataille sont des joueurs défensifs avec une capacité d'attaque. Ce changement prend du temps. À l'entraînement aujourd'hui, ils entraient souvent dans les seize mètres comme ailiers. Ils devraient également apporter ces actions dimanche prochain", a commencé par analyser le Danois en conférence de presse ce vendredi selon le Nieuwsblad.

Néanmoins, il n'y a pas que du négatif à retirer des dernières prestations. "Tout le monde se sent à l'aise dans ce nouveau système. Nous avons donné peu d'occasions contre le Club de Bruges, et contre l'Union, c'était aussi bon pendant quatre-vingts minutes. Après, la fatigue s'est installée et j'aurais pu intervenir avec un changement supplémentaire ou deux. En ce sens, je suis critique envers moi-même."

Les deux prochains matchs seront extrêmement importants

"Nous avions besoin de quelque chose de plus défensivement contre le Club de Bruges et l'Union, contre Anderlecht, nous aurons besoin d'un plus offensivement. "Les deux prochains matchs seront extrêmement importants pour grimper dans le classement", a souligné Priske. "Nos précédents matchs contre Anderlecht nous donnent confiance. Nous avons pris 3 points sur 6, mais nous avons livré une bonne performance à deux reprises. Je vois un groupe qui est prêt pour ce diptyque."

L'Antwerp devra faire sans Buta jusqu'à la fin de saison. Emegha, Fischer et Engels sont toujours absents. Concernant ce dernier, "il pourrait faire son retour dans les Playoffs".