Le Mambourg soutiendra-t-il son public ? "J'encourage tout le monde à tirer dans la même direction"

Ce vendredi, Charleroi joue son va-tout dans les Europe Playoffs. Le stade sera-t-il rempli ? Sera-t-il derrière ses Zèbres ?

Après la défaite à Malines, les joueurs du Sporting Charleroi avaient tout de même communié avec un public bien conscient que son équipe avait tout donné. Cela aura été plus compliqué après la défaite à domicile contre La Gantoise. Le public du Mambourg en a visiblement un peu assez de voir les Zèbres toujours trébucher au plus mauvais moment. Ce vendredi, on ignore encore comment les supporters accueilleront leur équipe. "Nous sommes prêts aux deux éventualités, à être accueillis de manière positive comme négative d'entrée de jeu", relativise Edward Still.

Mais le coach du Sporting a bien sûr sa préférence. "Je ne peux qu'encourager tout le monde à tirer dans la même direction. Nous voulons tous la même chose : que le Sporting Charleroi soit le plus compétitif possible mais aussi qu'à chaque match, il montre cet état d'esprit combattif, cet engagement toujours supérieur à celui de l'adversaire". Et cet engagement, les joueurs du RCSC le montrent plus facilement dans un Mambourg en folie. "Dès qu'il y a cet état d'esprit positif autour de nous, c'est bien plus spontané et plus facile pour nous. Mais si ce n'est pas le cas, il faudra retourner la chose : montrer au public ce qu'il attend et l'emmener avec nous".