PSV : Ruud van Nistelrooy confirme trois Belges dans le noyau A la saison prochaine

L'effectif senior du PSV comptera des Belges supplémentaires la saison prochaine.

Ruud van Nistelrooy a été confirmé comme T1 pour la saison prochaine sur le banc du PSV.

L'ancien serial buteur termine la saison à la tête de la réserve du club, mais se tourne déjà vers cet été et annonce qu'il va emmener avec lui plusieurs jeunes dans le noyau A.

Parmi ceux-ci, Fredrik Oppegard, Ismael Saibari, Johan Bakayoko et Kjell Peersman.

Le dernier cité a 17 ans et est gardien de but tout comme son père Tristan Peersman, ancien gardien d'Anderlecht et des Diables Rouges.

Saibari est né en Espagne, a grandi en Belgique et joue pour le Maroc. Il a rejoint le PSV en 2020 après des passages à Genk et à Anderlecht.

Enfin Johan Bakayoko n'est plus vraiment à présenter. Le Belge, international jeune, a éclaté cette saison en réserve avec plusieurs buts.

"Un certain nombre de jeunes vont rejoindre le noyau A de manière permanente, certains resteront en réserve et d'autres devront trouver un nouveau challenge. Pour les joueurs qui restent en réserve, il pourra également y avoir des opportunités de franchir un cap au sein du club vers l'équipe A", a déclaré Van Nistelrooy au Eindhovens Dagblad.