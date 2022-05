Van Crombrugge incertain en raison d'une ancienne blessure

Vincent Kompany a un problème. Hendrik Van Crombrugge, capitaine et gardien d'Anderlecht, est incertain pour les matchs face à l'Antwerp. Sa blessure au dos est de retour.

Van Crombrugge a déjà raté six mois la saison dernière car il a dû subir une opération au dos. Maintenant, il a de nouveau des problèmes et il ne pourra peut-être pas jouer contre l'Antwerp. Il s'agit d'un énorme coup dur pour les Mauves dans la course à la troisième, voire la deuxième place.

Le gardien réalise une solide saison et a déjà sauvé son équipe droite à plusieurs reprises. Mais ses instructions et ses conseils manqueraient également à l'équipe bruxelloise.