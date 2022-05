Christophe Galtier : "C'est un grand regret, une très grande déception"

Pour sa première saison avec Nice, le technicien français ne remportera aucun trophée suite à la défaite contre Nantes (0-1), samedi, en finale de la Coupe de France.

"Mon sentiment, c'est de la déception. Quand vous arrivez en finale et que vous jouez ce magnifique trophée, vous mettez tout en œuvre pour essayer de le remporter. Le grand regret que j'ai, c'est sur nos relations techniques sur un plan offensif. Même si on a été présent, on a eu très peu de réussite sur ce qu'on a entrepris. On a fait preuve de beaucoup trop de précipitation dans le jeu, à vouloir centrer systématiquement, alors que le décalage n'était pas fait. C'est un grand regret, une très grande déception", a soupiré l'entraîneur des Aiglons en conférence de presse.