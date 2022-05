Jérémy Doku ne quittera pas le Stade Rennais cet été

Malgré les nombreuses blessures qu'il a encourues cette saison, Jérémy Doku attire la convoitise de grosses écuries européennes.

Lors du mercato hivernal 2020, Jérémy Doku quittait le Sporting d'Anderlecht et rejoignait le Stade Rennais contre un montant avoisinant les 25M€. Après une première saison prometteuse ornée de quatre buts et de huit passes décisives, Jérémy Doku a connu un exercice 2021-2022 bien plus compliqué, avec de nombreuses blessures. Cela n'a pas empêché de grosses écuries européennes, telles que la Juventus de Turin, de se positionner sur le jeune joueur de 19 ans. Selon l'entourage du joueur, Jérémy Doku ne souhaite cependant pas quitter Rennes cet été. En effet, le joueur voudrait se donner le maximum de chances d'obtenir du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde 2022 qu'il désire à tout prix disputer. Il souhaiterait performer de manière optimale au Stade Rennais tout comme au Qatar avant de songer à un transfert encore plus intéressant.