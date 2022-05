Ligue des Champions : l'UEFA garantit des places à des clubs non-qualifiés

La Ligue des champions débutera à partir de 2024-2025 par un mini-championnat de 8 journées avec 36 équipes, contre 32 clubs disputant aujourd'hui la phase de groupes sur 6 journées, a tranché mardi l'UEFA.

A l'issue de son Comité exécutif à Vienne, l'instance européenne a adopté les contours de cette nouvelle refonte, avec également deux places additionnelles attribuées aux deux meilleures nations européennes sur la saison précédente, sorte de filet de rattrapage pour les cadors, et un troisième club qualifié pour la cinquième nation à l'indice UEFA, actuellement la France.

"Nous sommes convaincus que la formule choisie est harmonieuse, qu'elle améliorera l'équilibre des compétitions et assurera des recettes solides qui puissent être redistribuées (...), tout en augmentant l'attrait et la popularité de nos compétitions interclubs", s'est félicité le patron de l'UEFA, Aleksander Ceferin, cité dans un communiqué.

Si l’accord avait été trouvé cette année, Manchester United et l'AS Roma auraient donc pu participer à la C1 à partir d'un classement basé sur les performances dans les compétitions de l'UEFA au cours des cinq saisons précédentes.

"Les quatre places supplémentaires créées par le passage de 32 à 36 équipes dans la phase de championnat de l'UEFA Champions League seront réparties comme suit :

• Une place ira au club classé troisième du championnat de l'association en cinquième position au classement des associations nationales de l'UEFA (la France, ndlr).

• Une place sera attribuée à un champion national en faisant passer de quatre à cinq le nombre de clubs qualifiés via la soi-disant "voie des champions".

• Les deux dernières places reviendront aux associations ayant réalisé la meilleure performance collective de leurs clubs lors de la saison précédente (nombre total de points obtenus divisé par le nombre de clubs participants). Ces deux associations gagneront une place pour le club le mieux classé dans le championnat national derrière les positions de l'UEFA Champions League. Par exemple, à la fin de la saison en cours, les deux associations ajoutant un club à la Ligue des champions, sur la base des performances collectives de leurs clubs, seraient l'Angleterre et les Pays-Bas", peut-on lire sur le communiqué officiel de l'instance dirigeante du football européen.

