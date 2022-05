Toby Alderweireld n'exclut pas un retour à Anvers : "Je porte cette ville dans mon cœur"

Toby Alderweireld a été aperçu le week-end dernier dans les tribunes du Bosuil. Il n'en fallait pas moins pour que les fans du Great Old espèrent un transfert du Diable Rouge.

Invité sur le plateau d'Extra Time, Toby Alderweireld (33 ans) a été questionné quant aux raisons de sa venue ce week-end lors du match Antwerp - Anderlecht (0-4).

A propos de sa conversation avec Marc Overmars, nouveau directeur sportif du club, avec qui il a été aperçu dans les tribunes du Bosuil : "C'est le directeur qui m'a permis de passer de l'Ajax à l'Atletico Madrid. C'était en fait une sorte de remerciement", a-t-il déclaré. "A l'Ajax, c'était toujours très bien, on ne part jamais gratuitement. Nous avons été champions 3 fois de suite, alors le club vous accorde aussi votre transfert et vous aide. Nous apportons alors également à l'Ajax une indemnité de transfert. On n'oublie pas une chose pareille. Et là, Overmars était au top. 'On vous a aidé, maintenant c'est à notre tour de vous aider'. "

Et qu'en serait-il alors d'un retour en terres anversoises ? Alderweireld ne semble en tout cas pas fermer la porte à cela. "Dans le football, on ne sait jamais (...) Je viens du Germinal Ekeren, j'étais dans la jeunesse du Germinal Beerschot. Mais je suis juste un fan du football anversois, je ne peux pas le cacher. Tout le monde sait que je suis un Anversois et que je porte la ville dans mon cœur."

Il a également donné son avis sur l'état actuel du club anversois. "C'est une honte que le Beerschot descente, mais c'est aussi formidable de voir l'Antwerp faire les pas qu'il fait. C'est un géant endormi, bien que nous le disions depuis 20 ans. Mais maintenant, ils font des progrès. Il ne ronfle plus et de temps en temps il rugit. C'est fantastique, car une si belle ville mérite un club qui se bat pour les meilleurs trophées", a-t-il conclu.