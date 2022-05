Deux joueurs de Manchester City vont payer la venue d'Haaland

Confirmée, l'arrivée de Erling Braut Haaland va faire tomber des têtes. Gabriel Jesus et Raheem Sterling seraient les deux joueurs que Manchester City s'apprêterait à sacrifier lors du prochain mercato estival.

Annoncée depuis plusieurs semaines, l’arrivée d’Erling Haaland a été confirmée par Manchester City ainsi que par Pep Guardiola en personne : « Tout le monde est au courant de la situation, mais je ne devrais pas parler parce que je n’aime pas parler du futur ou de la saison prochaine. Dortmund et Manchester City m’ont dit que je ne suis pas autorisé à dire quoique ce soit jusqu’à ce que ce soit fait. Nous aurons le temps d’en parler. » Un premier recrutement XXL pour les Skyblues qui devront néanmoins sacrifier plusieurs joueurs afin de valider l’arrivée du prodige norvégien dans le vestiaire.

Selon les informations publiées par la presse britannique et relayées par Fichajes.net, Manchester City a l’intention de conclure deux ventes importantes cet été afin de pouvoir faire de la place à Erling Haaland tout en renflouant ses caisses pour réinvestir. Ces deux dernières cibleraient Gabriel Jesus et Raheem Sterling. Pep Guardiola aurait informé son conseil d’administration qu’il ne comptait plus sur ses deux offensifs.