FIFA, UEFA, Pro League: qui prendra la prochaine décision désastreuse?

Plus de pays en Coupe du Monde, plus de matches, plus de compétitions, play-offs inutiles: le monde du football est en train de prendre la mauvaise direction.

Les plus anciens ont connus des formules différentes. En ce qui me concerne, à un peu plus de 40 ans (oui, un tout petit peu plus), j'ai connu la C1 à élimination direct, la C2 pour les vainqueurs des coupes nationales, la C3 que pouvaient remporter des grands d'Europe passés à côté d'un titre la saison précédente. J'ai connu une coupe du monde difficile d'accès, un Euro avec 8 équipes, et des matches amicaux tout au long de l'année.

D'autres, plus jeunes, ne se souviennent que de la Ligue des champions avec des poules, ont connu des grandes compétitions internationales mieux fournies, mais finalement tout le monde a un point commun: se demander pourquoi on ajoute des matches, pourquoi on annonce plus de compétitions, pourquoi on modifie les formats. La réponse serait l'argent? Non, ce n'est pas possible.

Pourquoi créer une nouvelle Ligue des Champions avec plus de matches dans des groupes de 10 équipes? Parce que les joueurs et les supporters sont demandeurs évidemment, certainement pas pour vendre plus de matches et donc augmenter les droits TV et donc pour avoir plus d'argent.

Pourquoi vouloir une Coupe du Monde tout les deux ans? De nouveau, les joueurs sont unanimes et veulent une grande compétition en plus histoire de, chaque début d'été, passer du temps loin de leur famille. Ce n'est pas non plus pour l'argent.

Pourquoi créer une Coupe du Monde à 48 pays et un Euro à 24 (ou 32, ou 48 un jour aussi, pourquoi pas...)? Pour donner la chance à de plus petits pays de participer à ces grandes compétitions bien sûr. Cela n'a rien à voir avec le fait que les médias d'un pays qui participe à l'Euro et la Coupe du monde doivent payer plus cher les droits de diffusion de ces compétitions. Le sport avant l'argent, c'est évident.

Pourquoi créer une Ligue des Nations? Les joueurs réclamaient tellement une compétition supplémentaire dont tout le monde se moque à part les quatre vainqueurs des groupes de niveau 1 et qui peuvent donc gagner un trophée dont ils rêvaient depuis tout petit.

Pourquoi créer des play-offs en Belgique, ce système que tout le monde nous envie et qui nous offre des saisons à rallonge sans vraiment tenir compte de l'équité sportive (Si vous n'êtes pas en forme ou que vous avez des blessés durant les play-offs, tant pis pour vous)? C'est uniquement pour donner la chance aux supporters de quitter leur boulot plus tôt pour assister à une rencontre un mardi à 18h45, pas pour vendre plus de matches au diffuseur de notre championnat.

Vous voyez, les grandes instances du football n'ont à l'idée que le projet social, auprès des jeunes, que l'idée de se focaliser sur les enfants qui tapent dans un ballon dès l'âge de 5 ans. Le football pour tous est tellement au centre des décisions qu'il serait temps de les remercier pour tout ce qu'ils apportent à ceux qui, comme nous quand nous étions jeunes, imaginaient deux buts avec deux arbres ou deux t-shirts. Allez, merci messieurs, et espérons bientôt une Ligue Euro-Commebol en février, en invitant le Qatar et le Japon pour faire nombre, sur un format de 2X70 minutes, avec un carton jaune et 10 pompages pour un joueur qui met le ballon en corner.

(Si vous n'avez pas capté le second degré de ce texte, je ne peux rien faire pour vous).