"Il faut savoir fermer les yeux sur certaines défaites injustes"

Felice Mazzù est légèrement revenu sur la défaite au Club de Bruges.

Il y a quelques jours, l’ Union avait toujours son sort entre ses mains et un 6/6 aurait sacré les hommes de Mazzù. Mais en ce vendredi, tout a changé et après la deuxième défaite consécutive contre le Club de Bruges les joueurs semblaient avoir oublié le titre dans leurs déclarations.

Ce vendredi en conférence de presse, et dans des propos relatés par la Dernière Heure Les Sports, Felice Mazzù est revenu sur ces derniers jours compliqués : "La déception est réelle. Pour laisser les joueurs au calme et se vider la tête, on leur a donné congé jeudi. Ce vendredi matin, je leur ai dit qu’on devait réussir quelque chose de bien sur les deux derniers matches. Il faut pouvoir fermer les yeux sur certaines défaites injustes et continuer à avancer. Il faut continuer à être positif er performer même quand on est dans un moins bon moment".

C’est donc avec cette état d’esprit que l’Union se déplacera sur la pelouse du Sporting d’Anderlecht ce dimanche.