Quel retour en force de Marco Kana : "Une valeur sûre ? Pas encore, quand même"

Et si Vincent Kompany avait trouvé sous son nez la solution à certains problèmes au milieu de terrain ? En l'absence de Majeed Ashimeru, blessé, Marco Kana s'est imposé comme une évidence.

Voilà bien une énorme réussite de Vincent Kompany sur le terrain de la jeunesse cette saison, même si elle se révèle tard : le coach du RSC Anderlecht avait raison depuis le début concernant Marco Kana, en qui il voyait un milieu de terrain défensif. Initialement révélé comme défenseur, Kana est revenu d'une longue absence, pour blessure, puis par choix du coach, pour devenir un pion indispensable au milieu de terrain.

"Une valeur sûre ? Non, pas encore (rires). Mais de rejouer des matchs, ça fait du bien. Ca faisait longtemps que je n'avais pas pu enchaîner autant", sourit le jeune de Neerpede, pour qui la saison se terminera trop tôt. "Moi, clairement, j'ai envie de jouer. Je suis quelqu'un qui prend du plaisir sur le terrain, tout le temps. Le coach m'a même conseillé de prendre du plaisir", explique Kana. "Mon retour en forme, c'est une longue histoire qui peut remonter jusqu'à l'année passée, mais le point principal, c'est que j'ai continué à travailler, travailler, travailler".

Objectif deuxième place

Désormais, Anderlecht a encore un objectif à aller chercher. "Ce ne seront de toute façon pas deux matchs pour rien, parce qu'on veut continuer à prester et j'espère jouer un maximum. Et mathématiquement, la deuxième place est prenable. On se doit donc d'essayer", affirme Marco Kana. "Après tout, on reste sur trois défaites face à l'Union, dans des derbys de Bruxelles. C'est inacceptable et il faut corriger ça".