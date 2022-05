Un ancien brugeois suivi par Tottenham et l'Inter ?

Alors qu'il n'avait pas vraiment fait sensation à Bruges, cet ancien Blauw & Zwart pourrait décrocher un transfert de choix.

Sofyan Amrabat (25 ans) avait disputé 31 matchs pour le Club de Bruges durant son passage. Jamais indiscutable, il avait quitté le Jan Breydel pour la Serie A, où il s'est imposé d'abord en prêt au Hellas Vérone, puis à la Fiorentina à titre définitif. Cette saison, il compte 22 matchs de Serie A avec la Viola.

Il n'est cependant que remplaçant et pourrait chercher une porte de sortie cet été. Or, d'après Foot Mercato, Amrabat a des options : l'international marocain intéresserait Tottenham et l'Inter Milan.