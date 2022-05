Liverpool remporte la 150ème FA CUP de l'histoire au bout d'un match phénoménal

Romelu Lukaku ne va pas ajouter une ligne à son palmarès.

On avait déjà eu une très grande finale de la coupe de la Ligue entre Chelsea et Liverpool il y a quelques semaines, on a eu un nouveau très grand spectacle entre les deux ténors de la Premier League ce samedi à Wembley.

En début de match, il n'y en a que pour Liverpool qui accumule les occasions devant le but de Mendy, mais ce dernier est attentif et sort le grand jeu, surtout devant un Diaz en feu. Et puis... catastrophe pour les reds: Mo Salah reste au sol, se tenant les adducteurs. L'Egyptien quitte la pelouse la mort dans l'âme.

En seconde période, Chelsea revient avec d'autres intentions tactiques et frappe à deux reprises le poteau d'Alisson. En face, Ruiz fait de même. On ne s'ennuie pas et mieux encore: on va avoir droit à 30 minutes de spectacle en plus. Ce sera sans Lukaku (sorti à la 85ème) ni Virgil Van Dijk, qui quitte ses coéquipiers avant ces prolongations.

Personne ne trouve le chemin des filets, et on va tout droit à la séance de tirs au but. Le premier à rater est Azpilicueta qui trouve le montant, imité par Sadio Mané qui pouvait, en tant que 5ème tireur, donner la victoire à son équipe. La mort subite début, comme en finale de la coupe de la Ligue. Celui qui craque, c'est Mason Mount et dans la foulée le Grec Tsimikas qui donne la victoire à Liverpool.

Les Reds et Klopp remportent donc la FA Cup, à deux semaines de retrouver le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions au Stade de France. En espérant, qui sait un faux-pas de Manchester City.