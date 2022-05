Kompany furieux contre Amir Murillo : "Ca ne restera pas sans conséquences"

Troisième carton rouge de la saison pour Amir Murillo, le second direct pour un geste violent. Le Panaméen a visiblement du mal à garder ses nerfs, et ça ne fait pas sourire Vincent Kompany.

Tout le long du match, Kaoru Mitoma a "fait joujou" avec Amir Murillo. Et quand on connaît la tendance du Panaméen à dégoupiller, on le sentait venir. Ca n'a pas manqué : mis une fois de trop dans le vent, Murillo a violemment taclé le Japonais et pris un carton rouge logique, qui devrait lui valoir une suspension gratinée.

La réaction de Deniz Undav, qui a moqué l'Anderlechtois, a agacé le Lotto Park et le banc Mauve. Magallan a été chercher des noises à l'Allemand, comme les assistants Munienge et Ngalula. Mais après la rencontre, c'est bien Murillo, et pas Undav, qui a eu droit aux foudres d'un Kompany furieux. "Ca ne restera pas impuni", lâche le coach du RSCA. "Ce sera réglé en interne au niveau du club et je ne dirai pas de quelle manière, mais je ne peux pas accepter ça, et je ne l'accepterai pas".

Amir Murillo rêve d'un transfert à l'étranger. Ses prestations récentes ne plaident pas en sa faveur. Et ce second carton rouge direct, à chaque fois pour un geste inconsidéré, non plus...