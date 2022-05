Gueye: quand le PSG et la LFP font l'autruche

Ben tiens....

En refusant de disputer le match à Montpellier (victoire 0-4) samedi en Ligue 1, pour ne pas avoir à porter un maillot au flocage arc-en-ciel en soutien à la lutte contre l’homophobie, Idrissa Gueye (32 ans, 25 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s’est exposé à une polémique. Des personnalités et associations demandent des explications voire des sanctions contre le milieu du Paris Saint-Germain.

Un sujet sensible pour le club francilien, qui se dit "complètement engagé dans la lutte contre l'homophobie et les discriminations, avec Sportitude ou SOS Racisme." Auprès de l’AFP, le PSG rappelle également que ses "joueurs ont porté avec fierté ce maillot, les plus grandes stars, Messi, Neymar ou Mbappé, exprimant l'engagement du club."

La direction n’en dit pas plus sur Gueye, tout comme la Ligue de Football Professionnel qui "ne souhaite pas commenter". L’instance souligne simplement son "travail de fond dans ce domaine depuis quatre ans", notamment avec "l'organisation d'ateliers de sensibilisation à l'homophobie dans les clubs et les centres de formation".

"Mardi, une vente aux enchères est organisée avec les ventes de ces maillots au profit d'associations LGBT", ajoute la Ligue, dans une situation délicate.