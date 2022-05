Officiel : une première arrivée au RWDM

Le club bruxellois a annoncé la signature de Bryan Smeets, en provenance de Lommel.

Bryan Smeets (29 ans) s'est engagé gratuitement avec le RWDM. Il a signé pour une durée de deux ans, plus un an en option. Il arrive en provenance du Lommel SK. Auaparavant, le milieu offensif avait évolué au MVV Maastricht, De Graafschap, Cambuur et le Sparta Rotterdam.