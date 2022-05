Esteban Casagolda : "Nous sommes conscients qu'un accueil chaleureux nous attend à Liège"

L'attaquant âgé de 35 ans a été décisif avec un but et un assistant lors de la victoire de Dender contre Knokke (4-1) samedi dernier.

Dender a réalisé un 9 sur 9, mais la lutte pour le titre reste difficile, le RFC Liège étant l'équipe intrinsèquement la plus forte. "Nous avons une avance d'un point et nous devons la défendre bec et ongles. Le déplacement à Knokke de ce mercredi soir ne sera pas facile. Nous avons encore trois matchs difficiles devant nous", a lâché Esteban Casagolda auprès de Het Nieuwsblad.

"L'affaire au sujet de la plainte contre Liège n'est pas présente dans le groupe pour le moment. Nous nous concentrons sur les trois matchs restants. Nous sommes conscients qu'un accueil chaleureux nous attend à Liège lors de notre prochain match dimanche, où un adversaire très fort sera également soutenu par un public enthousiaste. En championnat, nous avons perdu lourdement là-bas, même si c'était un jour sans", a précisé l'attaquant avant de parler du douzième homme de Dender.

"Nous avons des supporters fantastiques et le nombre d'adhérents ne cesse de croître. Je veux aller en D1B avec Dender. J'ai déjà joué six ans en deuxième division, dont quatre avec OHL et deux avec Roulers. Ce n'est pas un seul joueur qui mènera Dender au titre, mais l'ensemble du noyau. Ngongo et Mfumu ont prouvé samedi qu'une équipe est composée de plus de onze joueurs."