"La pression est sur le RFC Liège"

Après sa défaite à domicile contre le RFC Liège samedi dernier (2-4), Dessel Sport veut faire mieux lors de son déplacement à Rocourt lors de la quatrième journée des Playoffs en Nationale 1.

Lode Peeters est l'un des nombreux jeunes de Dessel qui se voit offrir de nombreuses opportunités dans le tour final. Le milieu de terrain a débuté samedi dernier à domicile contre le FC Liège pour la troisième fois consécutive et espère être à nouveau présent ce soir, en déplacement sur le même terrain. "L'ambiance était géniale samedi, mais j'ai vraiment hâte d'être à ce soir", a déclaré Peeters auprès de Gazet Van Antwerpen. "Contre Liège, j'aurais dû marquer, mais j'ai tiré à côté et ce raté m'a fait un peu mal. Ça aurait dû être 3-3", a souligné le médian qui affirme qu'il aurait dû obtenir un penalty après une faute de Lambot.

"Cette phase était un penalty à cent pour cent et Lambot était le dernier homme, donc un carton rouge aurait également été de mise. C'était incompréhensible. Imaginez si nous avions pu marquer le 3-3 et continuer avec onze contre dix. Donc, une fois de plus, nous n'avons pas obtenu ce à quoi nous avions droit, et c'est la troisième semaine consécutive dans ce tour final, car nous avions aussi plus à offrir contre Dender et Knokke", a-t-il poursuivi.

"Je pense que nous devrions essayer à nouveau ce soir de récolter quelque chose. La pression est en tout cas sur Liège, qui est toujours à la poursuite de Dender et n'a donc pas le droit à l'erreur, alors que nous pouvons commencer le match sans aucune pression", a conclu le joueur âgé de 21 ans.