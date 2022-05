Dedryck Boyata à l'aube d'un tournant important de sa carrière ?

Le Hertha Berlin de Dedryck Boyata s'apprête à jouer sa survie en Bundesliga dans un affrontement en deux manches face à Hambourg.

Dedryck Boyata vient de vivre une saison très compliquée avec le Hertha Berlin. L'un des deux clubs de la capitale présents en Bundesliga cette saison a terminé à la 16e place du championnat, synonyme de barrage face au troisième de 2.Bundesliga, Hambourg. La manche aller, qui se déroule ce soir à Berlin, pourrait donc bien être la première partie d'un tournant important dans la carrière du défenseur central des Diables Rouges (29 sélections). En cas de descente à l'échelon inférieur, Dedryck Boyata pourrait bien perdre sa place dans la hiérarchie de Roberto Martinez, au profit de joueurs tels qu'Arthur Theate, Wout Faes, voire Brandon Mechele et Siebe Van Der Heyden, en attendant l'arrivée au premier plan de Zinho Vanheusden. À l'aube d'une Coupe du Monde qui se profile dans quelques mois, l'ancien défenseur de Manchester City et du Celtic doit donc tout faire pour aider son club à se maintenir dans l'élite du football allemand s'il ne veut pas totalement oublier l'idée de participer à un deuxième Mondial dans sa carrière.

Un départ pourrait être à l'ordre du jour pour le défenseur de 31 ans en cas de résultat négatif dans ce barrage face à Hambourg, mais ses prestations en dents de scie, critiquées en Allemagne, ne joueront pas en sa faveur. Le Hertha Berlin est en effet la plus mauvaise défense du championnat avec 71 buts encaissés, et il faut dire que les 23 apparitions de Boyata en Bundesliga cette saison n'ont pas servi à améliorer cette statistique. Alors que son contrat se termine le 30 juin 2024, Dedryck Boyata se trouve très probablement à l'aube d'un des moments les plus importants de sa carrière.