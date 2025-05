C'est officiel : Sergio Conceiçao est fixé sur son avenir à l'AC Milan

Fin décembre, Sergio Conceiçao arrivait sur le banc de l'AC Milan pour redresser la barre après un début de saison compliqué. Le Portugais venait de marquer l'histoire du FC Porto, entre 2017 et 2024.

Dans le nord de l'Italie, les choses ne se sont pas passées comme prévu, même si elles avaient bien débuté, avec une victoire lors de la Supercoupe d'Italie, quelques jours seulement après son arrivée.

La situation s'est ensuite détériorée et l'AC Milan n'a pu faire mieux qu'une huitième place en Série A, ce qui ne le qualifie pour aucune compétition européenne la saison prochaine.

Un résultat décevant, après lequel la direction Rossoneri a pris sa décision : initialement sous contrat jusqu'en juin 2026, Sergio Conceiçao ne sera pas l'entraîneur de l'AC Milan la saison prochaine, a annoncé le club dans un communiqué.

Son remplaçant, selon la presse transalpine, devrait se nommer Massimiliano Allegri, passé sur le banc de Milan entre 2010 et 2014, avant deux aventures faites de hauts et de bas à la Juventus.

We would like to thank Sérgio Conceição and his staff for their commitment, professionalism and dedication shown during their time leading the First Team over the past few months. pic.twitter.com/Qd8WDNIGCW