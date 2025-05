Alexander Blessin vers un incroyable défi : il pourrait concurrencer Vincent Kompany pour le titre, en Allemagne

Après avoir sauvé le club de Sankt-Pauli en Bundesliga, Alexander Blessin pourrait relever un tout autre défi : celui du RB Leipzig, qui aimerait se battre pour le titre en Allemagne.

Entre 2020 et 2022, Alexander Blessin se faisait connaître en Belgique grâce aux bonnes performances d'Ostende. L'entraîneur allemand a ensuite quitté la Côte pour le Genoa, avant de revenir chez nous, à l'Union, en 2023.

Malgré une belle saison des Unionistes, Blessin n'a pas réussi à remporter le titre, mais il a tout de même réussi à décrocher ce qu'il voulait : une offre d'un club de Bundesliga. C'est Sankt-Pauli, le promu, qui lui a fait confiance.

Cette saison, avec des moyens limités, Alexander Blessin et son staff, dont fait partie l'entraîneur des gardiens belge Sven van der Jeugt (que nous avions interviewé en janvier), ont réussi l'essentiel : sauver le club de première division en terminant à la 14e place. Une performance qui lui vaut un intérêt d'une puissance du football allemand.

Le RB Leipzig fonce sur Alexander Blessin !

En effet, selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, le RB Leipzig aurait démontré un intérêt clair pour Alexander Blessin après les échecs dans les dossiers Cesc Fabregas et Oliver Glasner.

Directeur des Opérations liées au football pour le groupe Red Bull, Jürgen Klopp pousserait, en interne, pour que le profil d'Alexander Blessin soit retenu. A voir ce qui se passera dans les prochaines semaines, mais l'ancien coach d'Ostende et de l'Union pourrait bien faire un nouveau grand pas dans sa carrière... et concurrencer Vincent Kompany dans la course au titre, en Allemagne. Loïs Openda, Maarten Vandevoordt et Arthur Vermeeren suivent assurément la situation avec attention.