Simic devant Karetsas et Talbi au Golden Boy : un écart de vision entre la Belgique et l'Europe

Ce qui frappe dans la liste du Golden Boy cette année, c'est la position étonnamment élevée de Jan-Carlo Simic, le jeune défenseur d'Anderlecht. Il devance notamment Chemsdine Talbi et Konstantinos Karetsas, deux talents de la Pro League souvent salués pour leurs qualités techniques.

Jan-Carlo Simic pointe à la 24e place du Golden Boy, liste du média Tuttosport reprenant les 100 meilleurs joueurs de moins de 21 ans. D’un point de vue belge, cela peut sembler surprenant, car le Serbe a encore beaucoup de travail, notamment sur le plan de la relance et du positionnement. Mais si l’on se penche sur les critères des scouts et médias étrangers, on découvre une autre perspective : une différence de vision.

Un défenseur doit défendre

À l’étranger, les défenseurs sont surtout jugés sur leur solidité défensive, leur impact physique et leur mentalité combative. Et sur ces aspects, Simic marque des points. Il affiche une dureté physique rare à son âge, n’hésite pas à intervenir dans les duels et dégage une maturité impressionnante. Cela lui vaut une reconnaissance que la Belgique, plus axée sur le développement technique et tactique, accorde moins.

Chemsdine Talbi séduit par sa technique et sa progression, notamment dans la construction du jeu et les phases offensives. Kos Karetsas se distingue par sa créativité et ses fulgurances devant.

Mais pour de nombreux recruteurs européens, un défenseur est avant tout jugé sur sa capacité à défendre, à garder son but inviolé, à tenir ses duels avec sang-froid et agressivité. Et Simic excelle justement dans ces domaines.

Cela dit, il reste étonnant de le voir devancer un joueur comme Karetsas, dont le style offensif a un impact plus direct sur le jeu. C’est le reflet des différences d’appréciation entre les postes et les qualités recherchées.

Verdict à venir

Simic figure si haut dans la liste parce qu’il donne déjà l’impression d’être un défenseur “prêt à l’emploi” pour un grand club européen : fiable, dur, mentalement solide. Cela le rend attractif pour les clubs étrangers, même s’il est encore en phase d’apprentissage à Anderlecht.

Reste à voir s’il concrétisera ce potentiel au plus haut niveau. Mais sa place dans ce classement en dit long sur ce que les recruteurs internationaux recherchent chez un jeune défenseur.