Repris en sélection, un Blauw & Zwart ouvre grand la porte à un départ : "J'aime beaucoup leur proposition"

Repris avec la sélection... catalane pour un match amical contre le Costa Rica, Ferran Jutglà a ouvert grand la porte à un départ du Club de Bruges. Il a confirmé avoir reçu une proposition de Girona, qu'il apprécie.

Ferran Jutglà est au Club de Bruges depuis l’été 2022. En trois saisons, il s’est imposé comme un titulaire important à la pointe de l’attaque, avec des hauts et des bas.

Il totalise 40 buts et 24 passes décisives en 148 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot brugeois. Il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026, mais n’est toujours pas parvenu à un accord avec le club pour prolonger. Un transfert cet été semble donc de plus en plus probable.

Ferran Jutglà ouvre clairement la porte à un départ

Le Club de Bruges avait payé cinq millions d’euros pour s’attacher ses services et pourrait aujourd’hui en récupérer au moins autant.

Girona s’est déjà manifesté pour l’attaquant de 26 ans, qui ne serait pas opposé à un retour en Espagne. Il l’a confirmé après le match entre la Catalogne et le Costa Rica, qu'il a disputé avec la sélection catalane (lire ici).

"J’aime beaucoup la proposition qu’ils m’ont faite", a-t-il confié à Girona Media. "Un retour en Espagne est tout à fait envisageable, à condition que le projet soit intéressant sur le plan sportif." La porte est grande ouverte.