Le dilemme du Club de Bruges avec Ardon Jashari : "Oui, ils peuvent dire 'non', mais..."

Faire lever les yeux de l'élite européenne : Ardon Jashari en fait partie. Son passage au Club de Bruges n'est pas passé inaperçu : leadership précoce, intelligence tactique en possession, et l'énergie d'un box-to-box digne de la Ligue des Champions.

Le PSG et Manchester City s'intéressent déjà à lui, ce qui ne surprend personne. Mais une question se pose : le Club de Bruges peut-il, d’un point de vue économique et stratégique, refuser une offre de 35 millions d’euros ou plus ?

Le club de la Venise du Nord s’est imposé ces dernières années comme une structure sportive ambitieuse, financièrement saine et réaliste. Il ne vit pas au-dessus de ses moyens. Sa politique de transferts repose sur l’achat judicieux de jeunes talents – comme Onyedika, Buchanan ou Nusa – et leur revente au bon moment.

Jashari, encore un coup en or du Club de Bruges

Jashari entre parfaitement dans ce schéma. Recruté pour un montant modeste, il voit aujourd’hui sa valeur exploser. Refuser une offre énorme irait à l’encontre de cette logique.

Mais ce n’est pas uniquement une question financière. Le Club est dans une position de force : ses comptes sont positifs, il n’a aucun besoin pressant de vendre, et son projet sportif est stable, avec un effectif solide.

Cela lui permet de négocier plus fermement que tous les autres clubs belges, même ceux qui jouent la tête du classement. Toutefois, chaque modèle a ses limites. Si Paris offre 35 ou 40 millions d’euros, on parle de sommes historiques pour le Club de Bruges.

Bruges peut montrer les crocs, mais ne pourra pas tout refuser

Il faut aussi considérer le risque : garder Jashari une saison de plus pourrait, en cas de blessure ou de baisse de forme, faire chuter sa valeur aussi vite qu’elle a grimpé. C’est le dilemme classique des clubs belges de haut niveau : pour grandir, il faut parfois savoir laisser partir ses meilleurs éléments au bon moment.

Il y a enfin un enjeu stratégique : si le Club veut rester une référence dans la formation et le développement des jeunes talents européens, il doit montrer qu’il ne retient pas ses joueurs lorsqu’une grande opportunité se présente. Un transfert vers Paris ou Manchester, dans de bonnes conditions, peut inciter d'autres jeunes à choisir Bruges comme tremplin vers le sommet.

En résumé, le Club de Bruges pourrait théoriquement garder Jashari. Mais en pratique, c’est peu probable. Non pas par nécessité, mais parce que cela s’inscrit dans un projet cohérent. Jashari pourrait partir plus vite que prévu, mais ce serait une nouvelle preuve du bon équilibre entre ambition sportive et gestion avisée qui fait la force du Club aujourd’hui.