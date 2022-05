Didier Deschamps dévoile sa sélection, avec plusieurs surprises

Ce jeudi à 14h, Didier Deschamps a dévoilé sa sélection pour les rencontres de Nations League.

En Nations League, la France a été versée dans un groupe relativement abordable composé de la Croatie, du Danemark et de l'Autriche. Ce jeudi à 14:00, Didier Deschamps a dévoilé son groupe pour les quatre premières rencontres qui se dérouleront au début du mois de juin.

Boubacar Kamara remplace un Paul Pogba blessé et honore sa première sélection avec les Bleus. Didier Deschamps sécurise donc le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, qui dispose également de la nationalité sénégalaise. Performant avec le Real Madrid, Camavinga, qui n’a plus été appelé depuis octobre 2020 et qui semblait avoir la faveur des pronostics, ne fait donc pas son retour avec l'équipe de France. Pourtant prolifique avec le Milan AC, Olivier Giroud est également laissé de côté et reste donc à trois longueurs de Thierry Henry, le meilleur buteur de l'Histoire de la sélection.