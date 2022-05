Gaëtan Englebert satisfait de ses troupes : "Nous n'avions pas droit à l'erreur"

Ce dimanche après-midi, le RFC Liège a fait un grand pas vers la D1B après son succès contre Dender (1-0) lors de la cinquième journée des playoffs de Nationale 1. Le matricule 4 repasse en tête du classement avec deux points d'avance sur son adversaire du jour, et ce à une journée de la fin.

Le RFC Liège était dans l'obligation de s'imposer ce week-end s'il voulait conserver une chance de rejoindre la D1B et d'avoir son sort en main. Le matricule 4 a assiégé sans relâche Dender ce dimanche. Les visiteurs ont subi et tenu bon jusqu'à la 74ème minute, mais Lallemand a délivré Rocourt en faisant trembler les filets d'une jolie reprise de volée.

"Nous n'avions pas droit à l'erreur, mais nous avons montré à nouveau une bonne mentalité et un bon football. Nous avons mis beaucoup d'intensité durant tout le match. Une victoire méritée, mais le plus difficile reste à faire car il faut gagner ce dernier match à Knokke. Une équipe qui n'a rien à gagner, ce n'est pas évident", a confié Gaëtan Englebert à l'issue de la rencontre.

Dender est venu pour arracher le partage à Liège. "Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus défensifs, mais ils n'avaient pas joué de cette manière depuis longtemps. Ils ont tenu le coup pendant 74 minutes. J'ai dit avant le match que je préférais me retrouver dans notre situation que dans la leur. Nous devions gagner donc nous avons joué notre jeu de notre côté. De plus, le douzième homme était bien présent et a épaulé l'équipe. Les joueurs ont su gérer la pression", a-t-il ajouté.

Le coach du matricule 4 qui ne veut pas entendre parler de fatigue à une journée de la fin. "Quand on connaît l'enjeu qui est présent, on laisse la fatigue et les crampes sur le côté. Sur les cinq matchs disputés en playoffs, nous avons prouvé que nous avons su faire la différence sur le plan physique. C'est de bon augure pour mercredi", a conclu Englebert.