La Pro League a un nouveau projet de réforme : 14 équipes en D1A, 18 en D1B, plus de division des points !

À quoi ressemblera la Pro League lors de la saison 2023-2024 ? Un nouveau projet de réforme est sur la table, et il semble être une ultime proposition.

La Pro League a présenté son nouveau projet de réforme, qui doit permettre au championnat de prendre une forme "définitive" après deux saisons (2021-2022 et 2022-2023) à 18 équipes avec Playoffs à 4. Cette fois, le projet serait de réduire la Jupiler Pro League à 14 équipes, et d'agrandir la D1B à 18 équipes. C'est ce que décrit le Nieuwsblad ce lundi soir.

Plus de division des points !

Un nouveau projet qui s'accompagnerait d'un retour à des Playoffs 1 à 6 équipes... sans division des points, cette fois ! Toutes les autres équipes, de 7 à 14, disputeraient des Playoffs 2 qui détermineraient à la fois le dernier ticket européen et les places de relégables. Fini, donc, les vacances dès la fin de phase classique pour les clubs situés entre les PO2 et la relégation. Toutes les équipes joueraient le championnat jusqu'au bout.

Des PO2 réformés...et dangereux

Les Playoffs 2 seraient donc réformés avec une séparation en deux groupes de 4 équipes. Le vainqueur de chaque groupe dispute une finale pour ensuite affronter le 4e des PO1. Pour la relégation, ce serait plus compliqué : des barrages "croisés" entre les 3e et 4e de chaque groupe seraient disputés - 3e du groupe A contre 4e du groupe B, et vice-versa. Les deux perdants de ces barrages seraient relégués en D1B au profit des deux premiers de celle-ci. Une formule assez stressante, donc, car elle pourrait placer des clubs classés... 7e ou 8e du championnat régulier peuvent descendre en D1B. Assez inédit.

Deux relégués directs, donc... mais pas encore de sauvetage pour les vainqueurs de ces barrages, car ils devraent alors passer par d'autres barrages - avec deux équipes ayant gagné les barrages de D1B. Une D1B à 18, donc. Jusqu'à 4 (!) équipes de D1B pourraient en théorie monter, et 4 équipes de D1A être reléguées. Un cauchemar, on l'imagine, pour les plus petits clubs.

Une relégation mieux rémunérée

Forcément, pour que ce format puisse être accepté par les petits clubs, il aura fallu être convaincant...et une compensation financière a été négociée. Un parachute très confortable serait accordé aux clubs relégués. Et 20% des droits télévisés actuels iraient à la D1B, ce qui en améliorerait le quotidien.

Ce nouveau format, qui conserve bien sûr les équipes U23 en D1B (d'où une D1B bien plus large), doit être voté le 2 juin. Il y a bon espoir, autour de la table, pour qu'un accord soit trouvé. Dans le cas contraire, on reviendrait à l'ancienne formule en ce qui concerne la D1A : 16 équipes, avec trois relégués directs la saison prochaine pour y revenir.