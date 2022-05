Benjamin Lambot : "Nous étions si près du but..."

Le RFC Liège s'est incliné à Knokke lors de la dernière journée du Tour final (2-1) et voit Dender, vainqueur de Dessel (1-0), se hisser en D1B. Le matricule 4 termine donc à la deuxième place du classement et évoluera de nouveau en Nationale 1 la saisons prochaine.

Le RFC Liège devait s'imposer à Knokke pour s'assurer de terminer à la première place du classement, mais les Sang et Marine ont chuté en Flandre Occidentale. Les locaux ont ouvert le score en début de seconde période avant de doubler la mise en fin de rencontre sur penalty malgré la réduction du score des visiteurs juste après.

"La peur de gagner"

Pourtant Liège avait bien débuté sa rencontre. "Nous avons effectué une bonne entame et l'intensité était bonne. Le ballon ne voulait pas rentrer au fond durant les 45 premières minutes, mais nous nous sommes dits à la pause qu'il fallait continuer d'être patients et que ça allait rentrer", confie Benjamin Lambot à l'issue de la rencontre. "Mais il y a eu des manquements en début de seconde période, et ça se paie cash. Du stress ? La peur de gagner, je pense. Nous avions l'obligation de l'emporter, pas Knokke. Nous avons continué de pousser, et nous méritons clairement de marquer deux buts minimum aujourd'hui. Puis, nous prenons ce deuxième but sur une contre-attaque...Beaucoup de déception", souligne le défenseur central.

"Se mettre à l'abri avant la fin du championnat la saison prochaine"

Liège a perdu des points avant le Tour final. "Nous n'avons pas été assez réguliers. Nous avons connu de très beaux hauts, mais aussi pas mal de bas. Il faudra gommer cela la saison prochaine, et se mettre à l'abri avant la fin du championnat", précise l'ancien joueur du Cercle avant de tirer le positif pour l'exercice 2022-2023. "Les jeunes joueurs vont apprendre. Puis tout le monde va se relever de cette grosse déception. Nous étions si près du but... Garder notre ossature et la renforcer afin d'être plus fort. Et être réaliser de meilleurs résultats à l'extérieur", conclut Lambot.