La Tunisie dévoile sa sélection : deux grands absents

Les Aigles de Carthage disputeront leurs deux premières journées des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations face à la Guinée Equatoriale (2 juin) puis au Botswana (5 juin), avant de jouer la Coupe Kirin, un tournoi amical organisé au Japon, face au Chili (10 juin).

Le technicien tunisien Jalel Kadri a dévoilé sa liste des 26 joueurs pour ces trois échéances. L'attaquant et capitaine Wahbi Khazri est absent de cette liste, puisqu'il dispute les barrages de la Ligue 1 avec l'AS Saint-Etienne. Dylan Bronn est lui aussi absent. On retrouve néanmoins Youssef Msakni (ex-Eupen), Nader Ghandri (ex-Antwerp et Westerlo) l'ancien ou encore la jeune pépite de Manchester United Hannibal Mejbri.