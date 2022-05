Nottingham Forest retrouve la Premier League !

Ce dimanche à Wembley se jouait la dernière place qualificative en Premier League pour la saison prochaine à l'occasion de la finale des play-offs de Championship, entre Huddersfield Town et Nottingham Forest.

Nottingham Forest a ouvert le score avant la pause. Levi Colwill a dévié dans ses buts le centre de Ryan Yates (43e), 0-1. Le score n'évoluera plus et Nottingham Forest, seul club anglais à avoir remporté plus de Ligue des Champions (2) que de Premier League (1), retrouvera la Premier League après 23 ans d'absence. Huddersfield, de son côté, disputera une quatrième saison consécutive en Championship.