L'impressionnante série des clubs espagnols en finale de la Ligue des Champions

Depuis près de 20 ans, c'est compliqué de battre un club espagnol en finale de la Ligue des Champions.

Ce samedi, le Real Madrid a donc remporté sa 14ème finale de Ligue des Champions en battant Liverpool sur le score de 1-0. Au-delà de la domination du Real dans cette compétition, il y a aussi surtout une domination espagnole en C1.

En 2001, à Milan, le Bayern Munich et Valence s’affrontaient dans une finale qui s’est jouée aux tirs au but. A ce petit jeu, Oliver Kahn et les siens se sont imposés ce qui fait une défaite espagnole en finale. Et bien c’est la dernière en date, du moins contre une équipe non-espagnole.

D’ailleurs, depuis l’avènement de la nouvelle Ligue des Champions (en 1993), il n’y a eu que deux défaites : celle de Valence donc, et celle du FC Barcelone sur la pelouse d’Athènes contre le Milan AC (4-0).

En 2000, Valence a aussi perdu mais c’était contre le Real Madrid (3-0). En ce qui concerne les victoires :

1998 : Real – Juventus 1-0

2002 : Real – Bayer Leverkusen 2-1

2006 : FC Barcelone – Arsenal 2-1

2009 : FC Barcelone – Manchester United 2-0

2011 : FC Barcelone – Manchester United 3-1

2014 : Real – Atlético 4-1 (A.P.)

2015 : FC Barcelone – Juventus 3-1

2016 : Real – Atlético 1-1 (5-3 tab)

2017 : Real – Juventus 4-1

2018 : Real – Liverpool 3-1

2022 : Real – Liverpool 1-0

30 finales depuis 1993, 12 victoires espagnoles, 1 française, 1 portugaise, 1 néerlandaise, 6 anglaises, 4 allemandes et 5 italiennes. Quand on vous parle de domination.