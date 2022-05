Anderlecht répond à la communication de l'Union Saint-Gilloise : "Le club et Felice Mazzù sont surpris et déçus"

Le Carolo a rejoint les Mauves ce mardi en fin de journée où il a signé un contrat à durée indéterminée.

L'Union Saint-Gilloise a réagi au départ de Felice Mazzù, et se dit stupéfaite. Le vice-champion de Belgique déclare que le Carolo a utilisé la loi 78 pour quitter le club. Le Sporting d'Anderlecht a de suite répondu à la communication unioniste.

"Le RSCA et Felice Mazzù sont surpris et déçus par la communication de l'Union. Le RSC Anderlecht a eu des discussions constructives avec l’Union Saint-Gilloise au cours des derniers jours au sujet d'un montant de rachat plus qu'équitable, mais n'a pas été en mesure de trouver un accord pour le moment. Dans l'attente d'un tel accord, Felice Mazzù a donné son préavis comme tout employé normal, ni plus ni moins. Ceci n'a absolument rien à voir avec le fait qu'un joueur utilise la loi de 1978 pour quitter son club sans indemnité de transfert. Le RSC Anderlecht et Felice Mazzu regrettent que l'Union Saint-Gilloise porte cette négociation sur la place publique, mais ils restent disposés à trouver un commun accord", peut-on lire dans le communiqué anderlechtois.