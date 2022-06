Chiellini, l'après-Juve en MLS ?

Le frais retraité de la Nazionale a également pis la décision de quitter la Juventus. Un nouveau challenge pourrait l'attendre en club.

Chiellini, âgé de 37 ans, ne jouera plus pour la Juventus et pour l'Italie. Un été de grands changements se prépare pour le défenseur central, puisque selon Sky Sports il pourrait bien retrouver un nouveau club...en MLS, et ainsi suivre les pas de son ex-coéquipier en sélection Lorenzo Insigne - qui part à Toronto. Le média annonce en effet que Chiellini va s'engager avec le Los Angeles FC. Il ne manquerait plus que la signature pour que le deal soit officialisé. Chiellini aurait conclu l'accord avec le club américain lors d'une réunion à Londres avec Will Kuntz, vice-président des opérations du football et directeur général adjoint du club, à laquelle son agent Davide Lippi se serait également joint.