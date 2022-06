Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 08/06: Lukaku - Gattuso - Modric - Verlinden - Van Crombrugge - Christie-Davies - Charles-Cook - Núñez Ribeiro

Le jeune ailier droit de 18 ans débarque en provenance de l'Independiente del Valle, en Equateur. (Lire la suite)

Malgré un contrat jusqu'en 2024 chez les Rouches, le milieu de terrain devrait rallier les Trudonnaires cet été. (Lire la suite)

Anderlecht kan best wat versterking gebruiken en zou daarvoor richting Brazilië trekken. (Lire la suite)

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel ce mercredi. (Lire la suite)

Club Brugge neemt deze zomer wellicht zo goed als zeker afscheid van Sargis Adamyan. (Lire la suite)

KRC Genk zou dicht bij een overeenkomst staan om een oude bekende terug te halen naar de Cegeka Arena. (Lire la suite)

Havard Nielsen ne jouera pas en 2. Bundesliga la saison prochaine avec Greuther Fürth, dernier de première division cette saison et relégué. L'attaquant norvégien sera bien dans le deuxième échelon allemand mais sous les couleurs du Hanovre 96.

Six ans après son arrivée à Newcastle United, Isaac Hayden a décidé de changer d'air. Le milieu défensif de 27 ans est en effet prêté à Norwich pour l'exercice 2022-2023.

Andrea Sottil est le nouvel entraîneur de l'Udinese. Il dirigeait jusque là Ascoli qu'il a mené jusqu'à la 6e de Serie B. Il prend la suite de Gabriele Cioffi.

Vincent Sasso quitte le Servette après trois saisons de bons et loyaux services. Le défenseur français devrait rebondir à Boavista comme l'explique la presse portugaise de son côté.

Merci Vincent !



Les chemins du SFC et de Vincent Sasso se séparent aujourd’hui.



Le club le remercie pour son dévouement et son investissement durant les trois belles années passées au club et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ! 👋



👉https://t.co/T2cZSAwRDu pic.twitter.com/0p0gwq5wOj