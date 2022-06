Et si l'attaquant quittait, à nouveau, les Blues ?

Alors que la saison n'est pas encore réllement finie - quand le sera-t-elle vraiment ? - et que le mercato est encore très loin de battre son plein, l'actualité autour de Romelu Lukaku semble de plus en plus agitée.

Big Rom n'a pas réussi son retour à Chelsea, on le sait. Une réunion a eu lieu entre son entourage et l'Inter dernièrement, les contacts entre les deux parties ne datent pas d'hier. Mais, visiblement, une autre entrevue aurait décidé du sort de l'attaquant : celle entre le nouveau propriétaire Todd Boehly et Thomas Tuchel. Les deux hommes en seraient venus à la conclusion, mardi, qu'il fallait donner un bon de sortie à Lukaku.

Selon Sky Italia, Chelsea serait d'accord de laisser partir Lukaku en prêt en l'Inter, scénario évoqué depuis quelques semaines voire mois. Cette opération arrangerait tout le monde : Lukaku veut retrouver de la confiance dans un club où il a brillé dernièrement, Chelsea ne veut pas le céder définitivement, et l'Inter a besoin de poids en attaque pour concurrencer le Milan et remporter à nouveau le Scudetto.