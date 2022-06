Liverpool va proposer un chèque de 100 millions d'euros pour son futur buteur

Une très grosse pioche en perspective pour la formation dirigée par Jürgen Klopp.

En quête d’un buteur aussi jeune que prolifique, Liverpool souhaite recruter Darwin Nuñez (22 ans, 41 matchs et 34 buts toutes compétitions cette saison). Selon Record, les Reds vont proposer un chèque de 100 millions d’euros pour enrôler le joueur de Benfica.

L'Uruguayen, qui a déjà refusé les avances de Manchester United et Newcastle et qui se retrouve dans le viseur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, donne sa préférence aux Reds.