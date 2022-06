Le plan des Polonais : "Profiter des erreurs défensives" des Diables

La Pologne se verrait bien jouer un mauvais tour à nos Diables.

Ce soir au stade Roi Baudouin, la Belgique accueille la Pologne dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Nations. Une rencontre où nos Diables sont sous pression, car obligés de relever la tête après la claque reçue face aux Pays-Bas vendredi dernier (1-4).

"Si une telle défaite m'arrivait sur mon propre terrain comme ce fut le cas pour les Belges, j'aimerais me venger", a déclaré le sélectionneur polonais Czeslaw Michniewicz - selon Het Belang Van Limburg. "J'ai vu le match contre les Pays-Bas. Tant que Lukaku insistait, ça allait. La Belgique a eu de bonnes occasions, même si les Pays-Bas auraient pu pousser le score plus haut. La Belgique reste une équipe solide, mais je vais reprendre les mots de Louis van Gaal : ils ont peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont la meilleure équipe du monde", a-t-il poursuivi, en pointant du doigt l'une des clés du match : "On va mettre la pression. Ils ont fait quelques erreurs défensives contre les Pays-Bas. Nous espérons pouvoir en profiter".