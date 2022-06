Derrick Tshimanga prolonge à Beveren

Fraîchement renommé SK Beveren, le 3e de la dernière saison de D1B a annoncé ce vendredi que Derrick Tshimanga (33 ans) prolongeait son contrat. L'arrière gauche, Diable Rouge à une reprise, "portera à nouveau le maillot jaune-bleu la saison prochaine", a communiqué le club. Après des passages à Genk, Lokeren et Willem II, Tshimanga était arrivé à Waasland-Beveren depuis OHL en septembre dernier.

