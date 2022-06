Radja Nainggolan continue de suivre les Diables Rouges : "Je n'ai jamais dit que Martinez est une mauvaise personne"

Radja Nainggolan n'est plus repris chez les Diable Rouge depuis plusieurs années maintenant. Pourtant, il les suit toujours de près et n'éprouve certainement pas de ressentiment après sa retraite internationale anticipée et forcée.

"Je vois encore la plupart des matchs", déclare le milieu de terrain de l'Antwerp à Gazet van Antwerpen. "Mais la Ligue des Nations... En fait, ce ne sont pas des rencontres à regarder. Ce n'est que lors des grands tournois que cela devient vraiment intéressant. J'ai vu le match contre la Pologne d'un seul œil. Celui contre les Pays-Bas complètement", a souligné le Ninja. Le fait de ne pas avoir été sélectionné pour la Coupe du monde a été un moment douloureux dans la carrière de Nainggolan. Il était alors au sommet de son art et performait très bien avec l'AS Roma. Il ne reproche pas à Martinez la décision de ne pas l'inclure dans la sélection, mais il a toujours du mal à l'accepter. "Je n'ai jamais dit que Martinez est un mauvais homme. Je n'ai jamais dit qu'il était un mauvais entraîneur non plus. Mais s'il ne m'a pas sélectionné pour la Coupe du monde, c'était juste pour me faire rire. J'en ris encore aujourd'hui : qu'il ne pouvait pas me donner le même rôle qu'avec l'AS Roma. Un joueur qui joue les demi-finales de la Ligue des champions a sa place dans une sélection pour la Coupe du monde, non ? Eh bien, il l'a vu différemment. Après qu'il ait fait son choix, j'ai fait le mien aussi." Nainngolan a finalement porté 30 fois le maillot des Diables Rouges et marqué six buts. Il a fait ses débuts le 29 mai 2009 lors du match nul 1-1 contre le Chili.